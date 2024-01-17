T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2. İ L A N

2021/586 Esas HAZİNE ile HARİYE(HURİYE) KAYYIMI TEKİRDAĞ DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 201 ada 61 parsel sayılı taşınmazda 1/2 hisse maliki olarak görünen Hariye (Huriye)isimli şahsın yapılan adres araştırmalarına rağmen kendilerinden her hangi bir haber alınamadığı, şahısları tanıyan ve bilen olmadığı bildirilmiş olup gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 201 ada 61 parsel sayılı taşınmazda1/2hisse maliki olarak görünen Hariye (Huriye)isimli şahsın n Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine ve Tekirdağ Halk Bankası Şubesi nezdindeki AK002481 numaralı hesapta bulunan bedelin hazineye intikaline karar verileceği hususu 2. Kez ilan olunur.

Basın No: ILN01968504

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