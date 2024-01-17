T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/23 Esas DAVACI : Mehmet KAVAKDAVALILAR : 1- Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2- Savur Belediye Başkanlığı,

3- Savur Mal Müdürlüğü, 4- Savur Tapu Müdürlüğü

Kadastroca tescil harici bırakılan yerler için açılan tescil davalarında TMK'nın 713/4 ve 5. fıkraları gereğince keşif sonucu elde edilen bilirkişi fen raporunun ilan edilmesi gerektiğinden, Mahkememizce mahallinde yapılan keşif sonucunda fen bilirkişisinin sunduğu raporda özetle, Mardin İli Savur İlçesi Bengisu mahallesinde 2009 yılında yapılan tesis kadastrosu çalışmaları sırasında 136 ada 1 nolu parselin davacı adına tespit gördüğünü, ancak bu tespitin eksik yapıldığını iddia ettiği, Kadastro tespiti sırasında 136 ada 1 nolu parselin kuzeyinde ve 135 ada 1 ve 2 nolu parsellerin güneyinde paftasında gösterilen yolun kadimden beri yol olmadığını, buranın kendi tasarrufunda olduğunu ve 136 ada 1 nolu parsele dahil edilmesi gereken alan olduğunu iddia ettiğini, dava konusu 136 ada 1 nolu parselin fiili zeminde tel örgü ile çevrili olduğu, 136 ada 1 nolu parselin kuzeyinde ve 135 ada 1 ve 2 nolu parsellerin güneyinden geçen iddiaya konu yolun kapalı olduğu, dava konusu kadastro paftasında yol olarak görünen yerde daha önce 135 ada 1 nolu parselin bahçe kapısının buraya açıldığı ancak halihazırda bu kapının bims örülerek kapatılmış olduğu 135 ada 2 nolu parselin bahçe kapısının ise bu yol olan kısma açıldığının görüldüğü, 135 ada 1 nolu parsel üzerindeki yapının giriş kapısının 135 ede 1 nolu parselin kuzeyinden geçen yolda olduğu, 135 ada 2 nolu parsel üzerindeki yapının giriş kapısının ise 135 ada 2 nolu parselin doğusundan geçen yolda olduğunu, dava konusu Bengisu mahallesinde yapılan tesis kadastrosu çalışmalarında paftasında bulunan 136 ada 1 nolu parselin kuzeyi ile 135 ada 1 ve 2 nolu parsellerin güneyinden geçen ve davacının kendisine ait olduğunu iddia ettiği yolun ölçümü yapılmış olup, kırmızı renkle taranarak A harfi ile gösterilmiş ve yüzölçümü 170.25 m2 olarak hesaplanmış olduğunu, davaya konu 136 ada 1 nolu parselin 381.11 m2 olan tapu alanına krokide A harfi ile gösterilen 170.25 m2 lik kısmın eklenmesi durumunda 136 ada 1 nolu parselin yeni yüz ölçümünün 551.36 m2olacağı tespit edildiği yönünde rapor düzenlenmiş olup, 3 ay içerisinde TMK'nın 713. Maddesinde yer alan şartların oluşmadığını ileri sürenlerin mahkememize itiraz edebileceği hususu ilan olunur. 29/12/2023

Basın No: ILN01967823

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