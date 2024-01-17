T.C.İZMİR 3. İNFAZ HÂKİMLİĞİ

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Sayı : 2023/18528 İnfaz Hâkimliği Dosyası 12/01/2024

Açık ceza infaz kurumuna iade talebi konulu karar, Hamdo ve Verde oğlu, 18/01/1989 Aleppo doğumlu, (TC NO:99248353160) HASAN ELHAMDO hakkında Hakimliğimizin 2023/18528 Esas, 2023/18556 karar sayılı gerekçeli karar ile:

" 1- Hükümlü Hasan Elhamdo hakkında hakimliğimizin 08/12/2022 tarih 2022/117954 esas, 2022/17958 karar sayılı ilamıyla verilen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazına dair KARARIN KALDIRILMASINA,

2- Hükümlünün (Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 22/09/2021 tarih ve 2021/9927 esas, 2021/12657 karar sayılı ilamı nazara alınarak ) yeni suça ilişkin iddianamenin kabul edilerek kamu davasının açıldığı tarih olan 09/10/2023 tarihinden itibaren kalan cezasının infazı için 5275 sayılı kanunun 105/A maddesinin 7. bendi gereğince AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE," karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararın sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, 7 gün içerisinde İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının talep edenden alınacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01967656

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