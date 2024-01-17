T.C. İSTANBUL ANADOLU 56. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2019/590 Esas

KARAR NO : 2022/521

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27.09.2022 tarihli ilamı ile TAHSIM ve AVAZ oğlu, 09.05.1994 MARIVAN doğumlu, İRAN uyruklu POURYA MOHAMMAD KARIMI hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan TCK'nın 204/1, 62/1 maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve CMK'nın 231/10-11 maddeleri gereğince 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlendiği takdirde hükmün açıklanmasına dair karar verilmiştir. Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından mahkeme kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 13.01.2024

Basın No: ILN01968866

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