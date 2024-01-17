T.C. HOZAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/91 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tunceli İli Hozat İlçesi Kalecik Köyü

MEVKİİLERİ : Tunceli İli, Hozat İlçesi, Kalecik Köyü, 101 ada 204(ifrazen 101 ada 278) parsel sayılı taşınmazın mevkii Gökçe Mevkiidir.Tunceli İli, Hozat İlçesi, Kalecik Köyü, 107 ada 2 parsel sayılı taşınmazın mevkii Seğedik Mevkiidir.

ADA NUMARALARI : 101 ve 107

PARSEL NUMARALARI : Tunceli İli, Hozat İlçesi, Kalecik Köyü, 101 ada 204(ifrazen 101 ada 278) parsel sayılı taşınmaz ve Tunceli İli, Hozat İlçesi, Kalecik Köyü, 107 ada 2 parsel sayılı taşınmazlardır.

VASIFLARI : Rezervuar Yeri

YÜZÖLÇÜMÜ : Tunceli İli, Hozat İlçesi, Kalecik Köyü, 101 ada 204(ifrazen 101 ada 278) parsel sayılı taşınmazın yüzölçümü 60,23 m2'dir.Tunceli İli, Hozat İlçesi, Kalecik Köyü, 107 ada 2 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümü 3.487,59 m2'dir.

MALİKİN ADI VE SOYADI : Cemal YEŞİL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/91 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

Davalı tarafça, tensip tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde, davacı olan kurum aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceğinin, davalı tarafça 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı iptal davası açılmaz yahut iptal davası açıldığı belgelendirilmez ise kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adının tescil edileceğinin, yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adlarına Ziraat Bankası Hozat Şube Müdürlüğünde açtırılacak hesaba yatırılacağının, ayrıca davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan, ihtar ve tebliğ olunur.11/12/2023

Basın No: ILN01967679

#ilan.gov.tr