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EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/497 Esas

KARAR NO : 2023/305

Davacı EDREMİT 1. NOTERLİĞİ aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

(Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere);

1-) 10346543512 T.C. kimlik numaralı murisMehmet Bay'ın Edremit 1. Noterliğinin 29/06/2018 tarih ve 7402 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin açılıp okunduğunun TESPİTİNE,

-4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 597/1 maddesi uyarınca mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin açılıp okunmasında kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneğinin TEBLİĞİNE,

Vasiyet eden Mehmet Bay'ın mirasçısı Kemal Bay'ınyapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresine ulaşılamadığından, mirasçı T.C-10337543804 KEMAL BAY'atebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğine,

Dair tarafların yokluğunda verilen kararda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süreiçerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 03/03/2023

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/11/2023

Basın No:ILN01968871

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