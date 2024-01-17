T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/524-588-590-594-596-598-600-636 Esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Denizli Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından mahkememizin;

2023/524 Esas sayılı dosyasından davalı Sultan Yenilmez aleyhine Denizli ili Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi 449 ada 121 parsel sayılı taşınmazın tamamında,

2023/588 Esas sayılı dosyasından davalılar , Alaettin Çatlak, Fatma Eksen, Hatice Şahin, İbrahim Alkan, Musa Alkan, Mustafa Alkan aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi Honaz ilçesi Kocabaş Mah. 449 ada 173 Parsel(Eski Parsel No:941) sayılı taşınmazın tamamında,

2023/590 Esas sayılı dosyasından davalılar Akkız Şimşek, Ali Sarı, Ali Sarı, Elif Sarı, Emine Altun, Emre Sarı, İsmail Sarı, İsmail Sarı, Mehmet Sarı, Neşe Sarı, Sevilay Sarı, Sultan Çakır, Şahin Sarı aleyhine Denizli ili Honaz ilçesi Kocabaş mahallesi 449 ada 146 parsel (Eski Parsel No:929) sayılı taşınmazın tamamında,

2023/594 Esas sayılı dosyasından davalılar , Döndü Aslan, Elif Aslan, Hasan Aslan aleyhine Denizli ili Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi 449 Ada 198 parsel (Eski Parsel No:2508) sayılı taşınmazın 12.090,40 m² 'lik kısmında,

2023/596 Esas sayılı dosyasından davalı Mustafa Poyraz aleyhine Denizli ili Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi 449 ada 119 parsel (Eski Parsel No:1213) taşınmazın tamamında,

2023/598 Esas sayılı dosyasından davalılar Abidin Kahyaoğlu, Döndü Coşkun, Döndü Şahin, Döndü Şahin Sölpük, Elif Özeloğlu, Gülsüm Altun, Hasan Kahyaoğlu, İsa Kahyaoğlu, Mesut Türkoğlu, Mustafa Şahin, Sevim Aslan, Sultan Şahin, Süleyman Kiprit, Cemar Madencilik Sanayi Ve Ticaret LTD ŞTİ. aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mah. 449 ada 83 Parsel (Eski Parsel No:2464)taşınmazın 7.184,79 m²'lik kısmında,

2023/600 Esas sayılı dosyasından davalılar Abidin Kahyaoğlu, Döndü Aslan, Döndü Coşkun, Döndü Şahin, Döndü Şahin Sölpük, Elif Özeloğlu, Eylem Zeytünlüoğlu, Güler Esen, Gülsüm Altun, Hasan Aslan, Hasan Kahyaoğlu, Hüseyin Aslan, İbrahim Aslan, İsa Aslan, İsa Kahyaoğlu, Mehmet Aslan, Mehmet Kıvanç Balta, Mustafa Aslan, Mustafa Aslan, Mustafa Şahin, Serap Yiğit, Sevim Aslan, Sultan Aslan, Sultan Şahin, Süleyman Kiprit aleyhine Denizli ili Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi 449 Ada 103 parsel (Eski Parsel No:1232) sayılı taşınmazın 5.376 m² 'lik kısmında,

2023/636 Esas sayılı dosyasından davalı Şerif Burak aleyhine Denizli ili Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi 449 Ada 147 parsel (Eski Parsel No:933) sayılı taşınmazın tamamında,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Denizli Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'na yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 21/12/2023

Basın No: ILN01968697

#ilan.gov.tr