İLAN

T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1114 Esas

DAVALI : TORKOBEK BÜRGE

Davacı Mehmet Bürge tarafından, Torkobek Bürge aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olanboşanmadavası ara kararı gereğince;

Dava konusu olan boşanma davasında davalı Torkobek Bürge tüm aramalara rağmen adresi ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyip dava dilekçesi tebliğ olunamadığındanilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı beyan ve delillerinizi bildirmeniz aksi halde dosyanın mevcut hali ile değerlendirileceği ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağıhususu İLAN olunur.

Basın No: ILN01967874

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