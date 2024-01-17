T.C.

AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO: 2023/554

Davacı Mevlüt Çetin ile davalılar Gökhan Güngör ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan tapu iptali ve tescil davası nedeniyle;

Davacı 22/08/2023 tarihli dava dilekçesi ile Afyonkarahisar İli merkez Sahipata mahallesi 2664 ada, 7 parsel, 8 katlı betonarme apartman, 1. Kat, 5 numaralı taşınmazın tapusunun iptali ile müvekkil adına tescil edilmesi hususunda mahkememizde dava açmış ise de davalılardan Gökhan Güngör'e dava dilekçesi, tensip tutanağı ile ara karar evrakının usulüne uygun şekilde tebliğ edilemeyip davalının tebligata elverişli adresi temin edilemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptı ile ara karar evrakının tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ yoluna gidilmesi gerekmiştir.

Davalı Gökhan Güngör'ün iki hafta içerisinde dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunarak savunma ve delillerini bildirebileceği aksi takdirde bu hakkından vazgeçmiş sayılacağı, mahkememizde 28/02/2024 günü, saat 09.45'te icra edilecek ön inceleme oturumunda hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekil ile temsil etmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

Basın No: ILN01967581

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