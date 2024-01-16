T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/476-504-505-506 26/12/2023

KAMULAŞTIRMA İLANI

2023/476 GÜLAY ATAŞ Mersin İli Mut İlçesi Fakırca mahallesi 136 ada 12 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 26,52m² (mülkiyet hakkı) + 897,93 m² (irtifak hakkı) Toplam Bedeli: 10.142,33 TL 2023/504 ÖMER FARUK ASLAN Mersin İli Mut İlçesi Fakırcamahallesi 117 ada 106 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:10,47 m²(mülkiyet hakkı) + 544,01 m² (irtifak hakkı) Toplam Bedeli: 7.230,69 TL 2023/505 ÜLKER ÖZTÜRK Mersin ili, Mut ilçesi, Fakırcamahallesi,117 ada 107 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 389,78 m² (irtifak hakkı) Toplam Bedeli: 5.959,02 TL 2023/506 HİKMET KÜÇÜK Mersin ili, Mut ilçesi, Fakırca mahallesi 117ada101parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 8,89 m²(mülkiyet hakkı) + 1.226,09 m² (irtifak hakkı) Toplam Bedeli:15.760,39 TL

Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.19/12/2023

Basın No: ILN01967126

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