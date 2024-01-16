T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Esas No : 2022/28

Karar No : 2023/704

Katılanı İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI olanvergi usul kanununa muhalefet suçundanmahkememizce verilen 26.10.2023 tarih ve 2022/28 esas ve 2023/704 Karar Sayılı Gerekçeli Karar ile;

1- Vergi Usul Kanununa muhalefet suçunun 359/(a/2) maddesi ve 231-8 maddesinden HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA kararverilmiş ise de " Sedat ve Hayriyeoğlu, 1978 doğumlu" EMİNE KUZU tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

4- 7201 Sayılı Tebligat kanunun 29.Maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmişolup ,

5- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına ,

Tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren Yedi ( 7) gün içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verileçek bir dilekçeveya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF Edebileceği İLAN OLUNUR. 14.12.2023

Basın No: ILN01967982

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