T.C. İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/1240 Esas

İLAN

T.C. İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Davacı ÜMİT AKAGÜNDÜZ tarafından davalı ÖZNUR AKAGÜNDÜZ aleyhinize açılan Boşanma (Zina Nedeniyle), Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

MEHMET ve FATMA'dan olma, 10/05/1995 doğumlu 10040420270 TC Kimlik Nolu, ÖZNUR AKAGÜNDÜZ 'e tebligat yapılmamış olduğundan davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı 09/10/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle; 10 yıllık evli olduklarını, müşterek 2 çocuklarının bulunduğunu, davalının kendisine ve çocuklara karşı sorumsuz olduğu, sürekli olarak başka erkekler ile yazışarak görüntülü bir şekilde görüşerek, birliktelik kurarak şahsını birçok defa birçok erkek ile aldattığını, İbrahim isimli kişiyle kaçtığı, uzun süredir bu kişi ile birlikte yaşadığı, kendisi ile evli olduğu halde başka kişiden çocuk yaptığı bu çocuğu nüfusuna kaydettiği, güven sarsan sadakatsiz eylem ve davranışlarından dolayı evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı, davalının tam kusurlu olduğu bu nedenlerle boşanmalarına müşterek çocuk Musa Fevzi Akagündüz'ün velayetinin kendisine bırakılmasına, 150.000 TL maddi 250.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine, bu tazminatların yasal faizi ile davalıdan tahsiline, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş olduğu,6100 sayılı HMK nın 122/1 maddesi gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ile dava dilekçesinin ÖZNUR AKAGÜNDÜZ'e tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15/01/2024

Basın No: ILN01968280

#ilan.gov.tr