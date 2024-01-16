Örnek No:54*

T.C.İSTANBUL 33. İCRA DAİRESİ

2020/29683 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/29683 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.11/01/2024

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 720.000,00 1 Taşıt 34AHP337 Plakalı , 2017 Model , KIA Marka , YD Tipli , D4FBHH203837 Motor No'lu , KNAFX41BGJ5742815 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 13:47 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 13:47 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 13:47

(İİK m.114/4)

Basın No: ILN01967986

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