T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/137 Esas

DAVALILAR : 1- AKKOZA TEKNİK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2- BERES OTO BAKIM ÜRÜNLERİ MAKİNA İNŞAAT HIRDAVAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

3- E TEKNOBİL BİLİŞİM PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

4- KARNALLAR SU ARITMA SİSTEMLERİ TEKSTİL KAĞITÇILIK LİMİTED ŞİRKETİ

5- OPTİPLAST PLASTİK KİMYA VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6- VARYAP METAL HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mahkememizin yukarıda esasa kayıtlı dosyasında alınan mali bilirkişi raporunda;

Davacı tarafın dava dışı Persan Yapı Elemanları Mad. San. Tic. AŞ.'ye 79.590,04-TL cari hesap bakiye borçlu olduğunun, keşidecisi davacı Özbakış Yapı Emlak Ltd. Şti. olan ve davacı Kalenderoğulları tarafından ciro yoluyla dava dışı Persan A.Ş.'ye verilen Ziraat Bankası Çiftlik Bağcılar şubesine ait 0003342 seri numaralı 15.11.2022 keşide tarihli 100.000,00 TL bedelli çek yönünden davacı yanın borçlu olmadığının tespiti noktası toplandığı, iş bu çekin davacı tarafından dava dışı Persan A.Ş.'ye ticari ilişki sebebiyle verilmiş olduğunun, Persan tarafından çek zayi davası ile dava konusu çek hakkında ödemeden men yasağı kararı verildiğinin, davalı yanlar tarafından ticari defter ve belge ibraz edilmediğinin, 25.10.2022 tarihli tahsilat makbuzuna göre dava konusu çeki Karnallar şirketinde aldığı görüldüğünün, söz konusu faturanın ve dava konusu çekin davalı E Teknobil şirketinin ticari defterlerinde kayıtlı olup olmadığının tespit edilemediğinin, davacı şirketin dava konusu çeki dava dışı Persan A.Ş.'ne ticari ilişki gereği verildiği anlaşıldığının sonuç ve kanaatine varmışlardır.

Tespit edilmiş olup Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ (ilan) tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve bir sonraki duruşmanın 15/03/2024 günü saat 09:55'da yapılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01967911

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