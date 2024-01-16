İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/120 Esas

KARAR NO : 2022/327

Davacı AİLE VE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Ana Baba Rızası Arama davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememiz 2022/120 Esas 2022/327 Karar sayılı dosyasında; Konusuz kalan dava hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA , Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştikten sonra ilgili tarafa iadesine, Davacı kurum olanAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, Dair; davacı kurum vekilinin yüzünde, davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da başka yer mahkemesine müracaat ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere verilecek bir dilekçe ile İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatılmış olup, adresi tespit edilemeyen davalı Selda SERBEST (24131240456 TC.)'e karar tebliği yerine geçmek üzere ilan yolu ile tebliğ olunur. 02/01/2024

Basın No: ILN01968180

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