Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/43 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Denizli İl, Pamukkale İlçe, Karahayıt Mahalle, 201 Ada, 6 Parselde kayıtlı tarla nitelikli taşınmaz... Adresi : Denizli İli Pamukkale İlçesi Karahayıt Mah.

Yüzölçümü : 24.608,61 m2

İmar Durumu:YokKıymeti: 6.034.303,57 TL KDV: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 15:00

07/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01967914

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