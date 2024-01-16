CİZRE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO:2022/642

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK DAVALI: SÜRAHİ BERK

Davacı tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinizde dava dilekçesi ve duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılmamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı 2022/646 davaname numaralı yazısı ile;53830706888 T.C. Kimlik numaralı Sürahi BERK isimli şahıs Cizre İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurarak Irak uyruklu Nadhır ZEBARI ile İrak"' ta evlendiğini beyan etmesi üzerine, anılan Müdürlük tarafından 02.02.2018 tarihinde 2018/111 tescil no ile evlilik tescili yapıldığı, tescil edenin VHKİ Oğuzhan (Nurettın) BAYGIN onaylayanın ise Nüfus Müdüru Hıkmet DUMAN olduğu, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 14/02/2022 tarihli ve 15896 sayılı yazısı ekinde gönderilen 22/04/2021 tarihli ve 62/1 sayılı İnceleme Raporuna göre usulsüz tescil edildiği belirtildiği, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince tespit edilen yukarıdaki nüfus olayları ile ilgili olarak, nüfus olaylarının iptali için Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulduğu anlaşılmakla; Mahkememizce yargılama yapılarak yukarıda belirtilen şahıslar hakkında usulsüz tescil edildiği belirtilen nüfus kayıtlarının iptal edilerek nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ve verilecek kararın bir örneğin Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesine karar verilmesi kamu adına talep ve dava edilmiştir.

Duruşma günü: 06/02/2024 günü saat: 11:26'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK'nın 139.maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceği ve işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE İÇERİSİNDE henüz sunmadığınız belgeleri mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen 2 haftalık kesin süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ve yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Davaname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı SÜRAHİ BERK'e ilanen tebliğ olunur.12/01/2024

Basın No: ILN01968254

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