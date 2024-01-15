İLAN

T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/200 Esas

DAVALI : GÜLSÜM DİLBAZ

Davacı TEDAŞ tarafından Bartın İli, Ulus İlçesi, Gökpınar Köyü 123 ada 33 parsel sayılı taşınmaza ilişkin aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir adres kaydına rastlanılmadığı anlaşıldığındandava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01967582

#ilan.gov.tr