İLAN
T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/200 Esas
DAVALI : GÜLSÜM DİLBAZ
Davacı TEDAŞ tarafından Bartın İli, Ulus İlçesi, Gökpınar Köyü 123 ada 33 parsel sayılı taşınmaza ilişkin aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir adres kaydına rastlanılmadığı anlaşıldığındandava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN01967582
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