T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ESAS NO : 2023/172 Esas DAVALI : İRA İNŞAAT YAPI GIDA NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mezopotamya Mah. 601. Sk. Elbey İnş. Beşler Cıty C/Blok No:9 C Daire:Z28 Kayapınar / DİYARBAKIRDavacı Zülküf Günay tarafından aleyhinize açılan Tespit(Maluliyet Oranının Tespiti) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce davalı adına çıkarılan tebligatlardan ve adres araştırmalarından netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zabtı, Sağlık Kurulu Kararı, Ysk Raporu ve Atk Maluliyet Raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı vekilinin müvekkilinin 30/03/2018 Tarihinde geçirmiş olduğu kaza sonucu ile çalışma gücünün %13,1 oranında kaybederek malul olduğu, bu nedenle 30/03/2018 tarihinden itibaren malul aylığı hak kazandığının tespiti ile davalı kurumun red işleminin iptali istemi yönünde talepte bulunulmuştur. HMK'nun 122. maddesi gereğince, iki haftalık kesin sürede davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap verilmediğinde, HMK'nun 128. maddesi gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız;

SKK raporunda davacının maluliyet oranının %6.2, YSK raporunda; Davacının maluliyet oranının %6.2 , ATK Maluliyet raporunda; davacının maluliyet oranının %13.1 olduğu tespit edilmiştir.

Duruşma gününün 15/02/2024 tarihi saat 10:45'e bırakıldığı ve Yukarıda belirtilen hususlar gereğince Tensip Tutanağının, Dava Dilekçesinin, YSK Maluliyet raporunun, Sağlık Kurulu Kararının, ATK Maluliyet Raporunun ve duruşma gününün tebligat yasasının 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Basın No: ILN01968078

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