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DİKİLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2019/803

Karar No : 2021/501

"Göçmen Kaçakçılığı Yapma" suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 27/05/2021 tarihli kararı ile hakkında TCK'nun 79/1-b maddesi uyarınca 4 YIL 6 AY HAPİS VE 8.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen 16/05/1976 doğumlu, 14993867120 T.C. Kimlik numaralı CELAL VARAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Sanığınyokluğunda verilen kararın ilgiliye ilan yoluyla tebiğine karar verilmiş olmakla;

7201 S.Y'nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Sanığın karara karşı tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten başlayarak 7 gün içerisinde mahkememize dilekçeyle başvurmak veya zabıt katibine tutanağa geçirilmek üzere beyanda bulunularak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvuru hakkı bulunduğu, ilanen tebliğ olunur.11.01.2024

Basın No: ILN01967623

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