T.C.
BURSA
9. AİLE MAHKEMESİNDEN DÜZELTME İLANI
ESAS NO : 2023/183 Esas DAVALI : HAKAN URAL
DAVALI : HAKAN URAL
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması (Boşanma Protokolünden Kaynaklanan)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememiz 2023/183 Esas sayılı dosyasında 27/12/2023 tarihli yapılan ilanda her ne kadar duruşma gününün 06/02/2023 tarihinde olduğu yazılmış ise de; yayımlanan ilan düzeltilerek duruşma gününün 06/02/2024 tarihi saat 09:25'e bırakıldığı, İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN01965659
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