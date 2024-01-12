T.C. BURSA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN DÜZELTME İLANI

ESAS NO : 2023/183 Esas DAVALI : HAKAN URAL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması (Boşanma Protokolünden Kaynaklanan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz 2023/183 Esas sayılı dosyasında 27/12/2023 tarihli yapılan ilanda her ne kadar duruşma gününün 06/02/2023 tarihinde olduğu yazılmış ise de; yayımlanan ilan düzeltilerek duruşma gününün 06/02/2024 tarihi saat 09:25'e bırakıldığı, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01965659

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