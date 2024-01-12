ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder." Şeklinde, A.2. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıda yazılmıştır. İŞ KALEMİ ADI / PUANI =1/1,00 – 2/0,50 – 3/0,50 - 4/1,00 – 5/0,50 – 6/1,50 – 7/0,50 – 8/1,50 – 9/0,50 – 10/1,50 – 11/0,50 – 12/0,50 – 13/1,00 – 14/0,50 – 15/0,50 – 16/1,00 – 17/0,50 – 18/1,00 – 19/0,50 – 20/0,50 – 21/0,50 – 22/1,00 – 23/0,50 – 24/0,50 – 25/0,50 – 26/0,50 – 27/0,50 – 28/0,50 – 29/0,50 – 30/0,50 – 31/0,50 – 32/0,50 – 33/2,00 – 34/1,50 – 35/1,50 - 36/2,00 – 37/0,50 – 38/0,50 – 39/0,50 – 40/0,50 – 41/0,50 – 42/0,50 – 43/0,50 – 44/3,00 – 45/0,50 – 46/1,00 – 47/1,50 – 48/0,50 – 49/0,50 – 50/0,50 – 51/0,50 – 52/0,50 – 53/0,50 – 54/0,50 – 55/0,50 – 56/0,50 – 57/0,50 – 58/0,50 – 59/0,50 – 60/0,50 – 61/0,50 - 62/0,50 – 63/0,50 – 64/0,50 – 65/0,50 – 66/0,50 – 67/0,50 – 68/0,50 – 69/0,50 – 70/0,50 ; TOPLAM : 50 PUAN Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam Puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur. B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif "Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir."