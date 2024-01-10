T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/350 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu olan; Burdur İli Gölhisar İlçesi Konak Mahallesi 145 ada 45 parsel sayılı sayılı yol vasfında, yüzölçümü 182,17 m² olan taşınmazda 182,17m²lik alanlar için davacı tarafından davallar Ali Gülpınar, Bingül Kaya, Emine Eryılmaz, Filiz Gülpınar, Hasibe Gülpınar, İbrahim Gülpınar, İbrahim Gülpınar, Medine Gülpınar, Nilgün Altay, Nurten Gülpınar, Ramazan Gülpınar, Tahsin Gülpınar, Yasin Gülpınar, Yılmaz Gülpınar aleyhine 182,17 m²lik alanların idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2023/350 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/10/2023

Basın No: ILN01964352

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