ESENLER BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Spor Malzeme Ve Aletleri Satın Alınacaktır

esenler belediyesi gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğü

amatör spor kulüplerine ve okullara sportif malzeme alımı işi mal alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda ekap üzerinden alınacaktır. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ikn : 2024/13597

1-idarenin a) adı : esenler belediyesi gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğü b) adresi : birlik mah. m.akif inan cd. no:6-8 esenler/istanbul c) telefon ve faks numarası : 2124400900-6258 - 2124400976 ç) ihale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

2-ihale konusu mal alımın

a) adı : amatör spor kulüplerine ve okullara sportif malzeme alımı işi b) niteliği, türü ve miktarı : amatör spor kulüplerine ve okullara sportif malzeme alımı işi (13 kalem spor malzemesi) ayrıntılı bilgiye ekap'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) yapılacağı/teslim edileceği yer : gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğünün belirlediği yerler ç) süresi/teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanacak olup 30 gün içinde malzemeler teslim edilecektir. d) işe başlama tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra iş başlar.

3-ihalenin

a) ihale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.02.2024 - 11:00 b) ihale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : esenler belediyesi mali hizmetler müdürlüğü ihale şefliği

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece ekap'tan alınır.

4.1.3. şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 istekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6 tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, türkiye odalar ve borsalar birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: istekli firmalar birim fiyat teklif cetvelinde yer alan malzemelere ilişkin numuneleri firma adı, ihale kayıt numarası ve poz numarası gibi bilgileri numunelerin üzerine yapıştırarak tarafına gelen tebligatta belirtilen süre içerisinde idareye teslim etmekle yükümlüdür. eksik numune ihaleden elenme sebebi sayılacaktır.

4.4. bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. kamu ve özel sektöre yapılmış her türlü spor malzemesi alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanı ekap üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak ekap üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. teklifler, ekap üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar ekap üzerinden gönderilecektir.

9. istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. ihale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. diğer hususlar:

teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN01965805

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