BİSMİL1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.BİSMİL1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2023/419 Esas 24/10/2023

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) Davası Nedeniyle; Dava konusu Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Yukarısalat Mahallesinde kain, 180parsel numaralı taşınmaza ilişkin Yukarısalat mahallesi halkından Ahmet BALTACI adına tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren iddialarını kapsayan belgelerle birlikte 3 ay içinde mahkememize müracaatları ilanen İHTAR olunur.

Basın No: ILN01964117

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