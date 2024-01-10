T.C. BAKIRKÖY 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2021/654 Esas

Davalılar : 1- Birset Okta - Lübbecke/Almanya Federal Cumhuriyeti,

2- ShillaAnwar -

Davacı Cemil Mercan, Celal Mercan, Ayşe Şimşek, Hatice Mercan tarafından davalılar hakkında açılan davanın dava dilekçesinde özetle; davacılarİstanbul İli, Esenler İlçesi 606 ada, 2 parselde bulunan gayrimenkulün maliklerinden olduğunu,taşınmaza İstanbul İli, Esenler İlçesi 606 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmazda bulunan gayrimenkulsınır ihlalinde bulunduğunu, HMK m. 119/b gereğince zorunlu olarak davalı adresleri, dava konusu taşınmazın bulunduğu adres olarak yazılmışsa da, davalılara herhangi bir tebligat çıkarılmadan önce EsenlerTapu Müdürlüğünden davalıların TC Kimlik numaraları ile Tapuda kayıtlı adres bilgilerinin istenmesini, taraf teşkilinin sağlanabilmesini, davanın kabulünü, İstanbul İli, Esenler İlçesi 606 ada, 2 parseldebulunan gayrimenkule yapılan müdahalenin men'ine, geriye dönük beş yıllık ecrimisilin sonradanarttırılmak üzere şimdilik 1.000TL'ninyasal faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talebine ilişkindir.

Mahkememizce mernis adresiniz Lübbecke/Almanya Federal Cumhuriyeti, adresine konsolosluk aracılığıyla dava dilekçesi ve tensip tutanağını bildirir davetiye çıkarılmış olup, Düsseldorf Başkonsolosluğunun 22/09/2022 tarih ve E-83995438-230.11-34946328 sayılı yazısında; "İlgi'de kayıtlı evrakın 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 4829 sayılı Kanunla değişik 25/a maddesi uyarınca Birset Okta'ya tebliğini teminen, tebligat evrakına ilişkin ihtar bildirimi Federal Almanya mevzuatına uygunşekilde (iadeli-taahhütlü postayla) adıgeçene gönderilmiştir.Alman posta idaresi tarafından, adıgeçenin belirtilen adreste ikamet etmediği yönünde şerh düşülerek gönderilen iadeli taahhütlü zarflar Başkonsolosluğumuza iade edilmiştir. Adı geçenin belirtilen adreste ikamet etmediğine dair posta belgesi ilişikte sunulmuş olup, güncel adresi tespit edilememiştir. Bahsekonu tebligat evrakı, 6 (altı) ay süreyle Başkonsolosluğumuzda muhafaza edildikten sonra imha edilecektir." gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, adresi meçhul addedilerek dava dilekçesi ve duruşma gününün davalı Birset Okta'ya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce Esenler Tapu Müdürlüğü tarafından bildirilen adresiniz Esenevler Mah. Dalgıç Sok. 18/2 Ümraniye/İstanbul adresine dava dilekçesi ve tensip tutanağını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresin kapalı olduğu komşular tarafından tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, adresi meçhul addedilerek dava dilekçesi ve duruşma gününün davalı Shilla Anwar'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize başvurmanız veya 15/02/2024 günü saat 09:30'da mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK md. 147. Maddesi gereğince davaya yokluğunuzda devam edileceği, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

İlgililer: 1-Birset Okta, 30***44 T.C kimlik numaralı, Bayram ve Hanım kızı, 24/07/1966 doğumlu, Lübbecke/Almanya Federal Cumhuriyeti,

2-Shilla Anwar, Parwan, 02/03/1985 doğumlu, Alman Uyruklu, Vergi No:07***64

Basın No: ILN01964125

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