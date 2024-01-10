T.C. BAKIRKÖY 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/668 Esas

KARAR NO : 2023/487

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/10/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER.(CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Khurelbootor ve Enkhtuya oğlu, 07/02/1989 Moğolistan doğumlu, BAATAR KHUAYAG tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPILAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 08.01.2024

Basın No: ILN01964412

#ilan.gov.tr