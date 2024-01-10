T.C. ANTALYA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/156 Esas

KARAR NO : 2023/454

DAVACI : K.H.

KATILAN SANIK : MUSTAFA BÜYÜKKURT, Hasan ve Rüküş oğlu, 10/01/1960

Kemerağzı doğumlu, Antalya, Muratpaşa, Üçgen Mah. nüfusunda

kayıtlı. TC Kimlik No:111*****230

SUÇ : Tehdit,

SUÇ TARİHİ : 08/06/2022

SUÇ YERİ : ANTALYA/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 06/12/2023 Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılıp bitirilen açık yargılaması sonucunda sanığın üzerine tehdit suçunu işlediği sabit görülmekle atılı suçtan TCK'nun 150/1 maddesi delaletiyle TCK 106/1-1, 43/1, 62/2, 52/2 maddeleri uyarınca neticeten 3.740,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.08/01/2024

Basın No: ILN01965113

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