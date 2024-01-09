Örnek No:55*

T.C.

UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/73 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/73 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Ovademirler Mahallesi Kurudere Mevkii 10 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Tarla" vasıfla 5.180,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1000 ölçekli mer'i planında eğitim tesis alanında parkta ve yolda kalır.

Kıymeti : 3.885.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "İmar düzenlemesine alınmıştır." şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:41

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Ovademirler Mahallesi, 246 Ada 24 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasıfla 32.149,71 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1000 ve 5000 ölçekli plan kapsamı dışındadır.

Kıymeti : 3.215.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1-3083 sayılı Yasanın 6. maddesi gereğince kısıtlıdır.

2-Uşak Büyük Ova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK. kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz."şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:51

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Fatih Mahallesi Dede Kaşı Mevkii 285 Ada 10 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Tarla" vasıfla 24.000,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1000 ölçekli mer'i planında, A tipi konut alanında (ikiz nizam 4 kata müsaadeli), parkta ve yolda kalmaktadır.

Kıymeti : 12.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:21

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Ovademirler Mahallesi 4373 Ada 6 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasıfla 775,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1000 ölçekli uygulama planında, trafo alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Ovademirler Mahallesi 4374 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Arsa" vasıfla 879,00m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1000 ölçekli uygulama planında, park alanında ve yolda kalmaktadır.

Kıymeti : 2.650.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "İmar düzenlemesine alınmıştır" şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:41

08/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01964611

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