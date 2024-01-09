T.C. ANKARA 10. İCRA DAİRESİ 2022/8050 ESAS

İLANEN TEBLİGAT

ANKARA 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA NO : 2022/8050

ALACAKLI : Selma KESKİN

VEKİLİ : Çisem ÖZOĞLU TEMUR

BORÇLU : Emin KARABULUT

BORÇ MİKTARI :

Alacaklı tarafından aleyhinize sürdürülen ilamlı icra takibi sırasında adınıza çıkartılan Örnek 4-5 numaralı icra emrinin tespit edilen adreslerden tebliğ edilemeden iade gelmesi nedeniyle yaptırılan adres araştırmaları neticesinde de başkaca adresinizin tespiti mümkün olmadığından alacaklının talebi gereğince ödeme emrinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

A- İş bu icra emrinin ilanın gazetede yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından; ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde müdürlüğümüzün T. Vakıflar Bankası TAO da bulunanTR750001500158007290493081 nolu Ibanına dosya numarası belirtilerek ödemeniz(Teminat vermeniz), İcra ve İflas Kanununun 32 nci maddesi gereğince ve bu süre içinde borcu (teminatı) ödemez (vermez) iseniz, icra mahkemesinden veya Yargıtay'dan veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı, yine bu müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, beyanda bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız 337 nci madde gereğince hapis ile cezalandıracağınız,

B) Yukarıda yazılı işi işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapmanız, aksi halde 30 uncu madde gereğince ilam hükmünün icra en yerine getirileceği, iş yalnız tarafınızdan yapılmasına dair ise bu süre içinde yapılmaması halinde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği,

C) Yukarıda yazılı işin 15 gün süre içinde yapılmaması, aksi halde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği,

D) Yukarıda yazılı işin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin ilam hükmü yerine getirildikten sonra, ilam hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursanız mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilam hükmünün tekrar zorla yerine getirileceği,

E) Yukarıda yazılı irtifak hakkını veya gemi üzerindeki intifa hakkının icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) günlük süreye 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde yüklenmeniz (kaldırmanız), aksi halde ilam hükmünün zorla yerine getirileceği ve ilam hükmüne muhalefetin ayrıca İcra İflas Kanununun 343 üncü maddesindeki cezayı gerektireceği, ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Karar : 31/05/2023

Basın No: ILN01963559

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