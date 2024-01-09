T.C.

SAKARYA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2023/11 Tereke Satış 08/01/2024 Konu : Tasfiyenin şekli ve ilanıTEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ ve

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

MİRAS BIRAKAN: NACİ SAĞDIÇ (TC 20159110818) Ziya ve Raife oğlu, 1935 d.lu,

MAHKEMESİ : Sakarya 2 Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/03/2017 tarih ve 2017/466esas, 2017/474 karar sayılı ilamı

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.

Yukarıda adı yazılı miras bırakanın terekesinin tasfiyesinde basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01964205

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