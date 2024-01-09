T.C MURATLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Türkiye ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TEDAŞ)tarafından Enerji NAKİL HATTI kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TEDAŞ) yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Ziraat Bankası Muratlı/Tekirdağ Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günleri 18/03/2024 tarihi olduğu ilan olunur.08/01/2024

SIRA NO DOSYA ESAS NO DAVACI TAŞINMAZ BİLGİLERİ (Tekirdağ ili Muratlı ilçesi…) 1 2023/580 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 118 Ada, 2 Parsel 2 2023/581 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 119 Ada, 1 Parsel 3 2023/582 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 119 Ada, 3 Parsel 4 2023/583 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 119 Ada,4 Parsel 5 2023/584 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 119 ada,9 Parsel 6 2023/585 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 119 Ada, 10 Parsel 7 2023/586 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 119 Ada, 11 Parsel 8 2023/587 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 119 Ada, 13 Parsel 9 2023/588 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah.119 Ada, 14 Parsel 10 2023/589 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 122 ada, 3 Parsel 11 2023/590 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 4 Parsel 12 2023/591 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 5 Parsel 13 2023/592 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 24 Parsel 14 2023/593 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 23 Parsel 15 2023/594 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 22 Parsel 16 2023/595 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 21 Parsel 17 2023/596 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 19 Parsel 18 2023/597 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 18 Parsel 19 2023/598 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 17 Parsel 20 2023/599 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 16 Parsel 21 2023/600 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 15 Parsel 22 2023/601 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 14 Parsel 23 2023/602 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 123 Ada, 2 Parsel 24 2023/603 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 123 Ada, 4 Parsel 25 2023/604 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 123 Ada, 5 Parsel 26 2023/605 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 123 Ada, 6 Parsel 27 2023/606 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah.123 Ada, 7 Parsel 28 2023/607 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 123 Ada, 8 Parsel 29 2023/608 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 123 Ada, 9 Parsel 30 2023/609 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 123 Ada, 10 Parsel 31 2023/610 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah. 124 Ada, 1 Parsel 32 2023/611 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah.124 Ada, 4 Parsel 33 2023/612 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah.124 Ada, 6 Parsel 34 2023/613 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah.125 Ada, 6 Parsel 35 2023/614 TEDAŞ Küçükkepenekli Mah.125 Ada , 8 Parsel

Basın No:ILN01964462

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