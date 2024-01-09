T.C MURATLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Türkiye ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TEDAŞ)tarafından Enerji NAKİL HATTI kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TEDAŞ) yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Ziraat Bankası Muratlı/Tekirdağ Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günleri 18/03/2024 tarihi olduğu ilan olunur.08/01/2024
|SIRA NO
|DOSYA ESAS NO
|DAVACI
|TAŞINMAZ BİLGİLERİ
(Tekirdağ ili Muratlı ilçesi…)
|1
|2023/580
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 118 Ada, 2 Parsel
|2
|2023/581
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 119 Ada, 1 Parsel
|3
|2023/582
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 119 Ada, 3 Parsel
|4
|2023/583
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 119 Ada,4 Parsel
|5
|2023/584
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 119 ada,9 Parsel
|6
|2023/585
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 119 Ada, 10 Parsel
|7
|2023/586
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 119 Ada, 11 Parsel
|8
|2023/587
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 119 Ada, 13 Parsel
|9
|2023/588
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah.119 Ada, 14 Parsel
|10
|2023/589
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 122 ada, 3 Parsel
|11
|2023/590
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 4 Parsel
|12
|2023/591
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 5 Parsel
|13
|2023/592
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 24 Parsel
|14
|2023/593
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 23 Parsel
|15
|2023/594
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 22 Parsel
|16
|2023/595
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 21 Parsel
|17
|2023/596
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 19 Parsel
|18
|2023/597
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 18 Parsel
|19
|2023/598
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 17 Parsel
|20
|2023/599
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 16 Parsel
|21
|2023/600
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 15 Parsel
|22
|2023/601
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 122 Ada, 14 Parsel
|23
|2023/602
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 123 Ada, 2 Parsel
|24
|2023/603
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 123 Ada, 4 Parsel
|25
|2023/604
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 123 Ada, 5 Parsel
|26
|2023/605
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 123 Ada, 6 Parsel
|27
|2023/606
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah.123 Ada, 7 Parsel
|28
|2023/607
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 123 Ada, 8 Parsel
|29
|2023/608
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 123 Ada, 9 Parsel
|30
|2023/609
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 123 Ada, 10 Parsel
|31
|2023/610
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah. 124 Ada, 1 Parsel
|32
|2023/611
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah.124 Ada, 4 Parsel
|33
|2023/612
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah.124 Ada, 6 Parsel
|34
|2023/613
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah.125 Ada, 6 Parsel
|35
|2023/614
|TEDAŞ
|Küçükkepenekli Mah.125 Ada , 8 Parsel
Basın No:ILN01964462
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