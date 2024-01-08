SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Toroslar Sosyal Güvenlik Merkezi

Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Toroslar Sosyal Güvenlik Merkezi' nde kayıtlı işyeri işverenlerinden / sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası, teferruatının türü ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 Sayılı V.U.K göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Toroslar Sosyal Güvenlik Merkezi'ne bizzat veya vekâleten müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur

Sıra No Borçlunun Adı- Soyadı İcra Takip No İşyeri Sicil Kimlik No Borcun Türü Borcun Dönemi Borç Miktarı TL 1 EMİREKİN NAKLİYE TEKSTİL 2022/012854 1167159 033 13 PRİM 2020/03-12 2021/01-05. 1.123.674,68 2 MÇ EFE ÖZEL GÜVENLİK 2023/011982 1152062 033 14 PRİM 2017/09-12 2018/01. 1.455.618,24 3 RAMAZAN ATAR 2023/014931 1150233 033 14 PRİM 2019/02-06. 1.539.759,00

Basın No: ILN01963356

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