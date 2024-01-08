T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2016/45 Esas
İ L A N
SANIK: MAHLIYO ABDULLAEVA, Mahmutkızı,
23/09/1980doğumlu,
ANDİJAN REGİON PAHTAOBOD DİSTRİCT, PAHTAOBOD CİTY MUSTAKİLLİK VİLLAGE ÖZBEKİSTAN
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Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin .09/07/2021Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
..... sanık MAHLIYO ABDULLAEVA'ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 204/1 hükmü gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediğinden bahisle ......... yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-a maddesi gereğince müsnet suçtan BERAATİNE,
...... Adli Emanet Memurluğu'nun 2017/287 sırasında kayıtlı giriş çıkış formunun dosyada delil olarak saklanmasına,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 29.12.2023
|Hakim 266930
e-imzalıdır
Basın No: ILN01963599
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