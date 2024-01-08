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HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 00:02 Güncelleme 08 Ocak 2024, 07:18
Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 00:00 Güncelleme 08 Ocak 2024, 07:18

T.C.

HOPA

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2020/213 Esas

İ L A NSANIK: MARIAM GAMKRELIDZE, Revazı ve Natıa kızı,

31/08/2001 GÜRCİSTAN doğumlu

VİLLAGE GURİANTA THE 19TH STREET N 56 OZURGETİ/GEORGIA adresinde oturur. İş adresi:

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 17/06/2020 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

............ sanık MARIAM GAMKRELIDZE'nin eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 204/1 hükmü gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediğinden bahisle .......... yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-a maddesi gereğince müsnet suçtan BERAATİNE, ............. Adli Emanet Memurluğu'nun 2020/132 sırasında kayıtlı Giriş - Çıkış işlem formunun dosyada delil olarak saklanmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 26.12.2023

Yazı İşleri Müdürü 70453

e-imzalıdır

 Hakim 266930

e-imzalıdır

Basın No: ILN01963601

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