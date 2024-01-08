T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/158 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ KOCACAMİ MAHALLESİ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 132
PARSEL NO : 86
VASFI : YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 25.09M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : MÜJDAT BAHADIR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/158 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/01/2024
Basın No: ILN01963743
#ilan.gov.tr