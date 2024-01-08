T.C. ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/461 Esas

DAVALI : 1-Ayla Yavuzaslan, A***N ve H***E kızı, 61*******24

Davacı Rukiye Gülgönül tarafından davalılar Belediye Başkanlığı, Bayram Yavuzaslan, Halise Yavuzaslan, Hava Yavuzaslan, Erol Yavuzaslan, Yüksel Yavuzaslan, Ayla Yavuzaslan, Leyla Yavuzaslan, Servet Yavuzaslan, Hava Yavuzaslan, Hamit Yavuzaslan, Müslim Yavuzaslan, Yusuf Yavuzaslan, İhsan, Yavuzaslan'a yönelik açılan davada özetle; Trabzon İli, Araklı Yiğitözü mahallesi,147 ada 4,5,11,12,13,17,18,19,47 parsellerin tapularının iptali ile Tufan Yavuzaslan mirasçılarının hisseleri gözükecek şekilde tespitini ve tapuya tesciline karar verilmesinidava etmiştir

Mahkememizin 24/03/2021 tarihli Fen raporunda "Araklı Asliye Hukuk Mahkemesinin 1999/122 esas sayılı dosyasında Mesaha Tashihi davasında, kararın eki olan 07/06/2000 tarihli bilirkişi raporundaki krokinin uygulanmasında, dava konusu parsellerle birlikte daha geniş bir alanı kapsadığı, tapu kaydının dava konusu parseller ile birlikte, dava dışı olan ve davacı Rukiye Gülgönül ve iştirakleri adına kayıtlı 147 ada 3 parsel ve 147 ada 6 parseli de kapsadığı, yine dava dışı olan 147 ada 14,15,16,20,21,22,23,24,27,28,29,31,33,43,44 parselleri ve kısmen 147 ada 10,42,25,26,32 parselleri ve kısmen 146 ada 13,34,35,15,16,17,18 parselleri ve 146 ada 25,27,32 parselleri de bir bütün olarak kapsadığı" tespit edilmiştir.

Mahkememizin 24/03/2021 tarihli teknik raporunda "taşınmazlar üzerinde kültürel işlem yapılabilmekte ve zeminde bulunan fındığın ekonomik ve tarımsal açıdan verimliliğin olduğu gözlemlenerek parsellerin değerinin 1.333,351,58 TL olarak hesaplandığı" anlaşılmıştır.

Dava dilekçesine cevap süresinin 6100 sayılı HMK'na göre tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta olduğu ve bu süre içerisinde cevap vermemeniz halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, mahkememiz duruşmasının 06/03/2024 günü 10:00 saati olduğu" ihtarları tebliğ olunur.

Mahkemenizce yapılan araştırmalar neticesinde tebliğin sağlanamadığı, yurt içindeki ve yurt dışındaki adresine çıkarılan tebliğin iade olduğu, mernis adresinin de yurt dışı adresi olduğu, yurt dışı tebliğimize konsolosluğun, muhatabın adreste ikamet etmediği gerekçesi ile muameleten döndüğü,kolluk tarafından bildirilen adresin daha önce tebliğin iade dönen adreslerden olduğu,Uyap sistemi üzerindeyapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin, bilirkişi raporunun TK 29/3 uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.02/01/2024

Basın No: ILN01963747

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