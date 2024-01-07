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HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 00:02 Güncelleme 08 Ocak 2024, 00:21
Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 00:00 Güncelleme 08 Ocak 2024, 00:21

T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2016/45 Esas

İ L A N

SANIK: MAHLIYO ABDULLAEVA, Mahmutkızı,

23/09/1980doğumlu,

ANDİJAN REGİON PAHTAOBOD DİSTRİCT, PAHTAOBOD CİTY MUSTAKİLLİK VİLLAGE ÖZBEKİSTAN

.

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin .09/07/2021Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

..... sanık MAHLIYO ABDULLAEVA'ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 204/1 hükmü gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediğinden bahisle ......... yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-a maddesi gereğince müsnet suçtan BERAATİNE,

...... Adli Emanet Memurluğu'nun 2017/287 sırasında kayıtlı giriş çıkış formunun dosyada delil olarak saklanmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 29.12.2023

Hakim 266930

e-imzalıdır

Basın No: ILN01963599

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