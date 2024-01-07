T.C.
HOPA
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2020/213 Esas
İ L A NSANIK: MARIAM GAMKRELIDZE, Revazı ve Natıa kızı,
31/08/2001 GÜRCİSTAN doğumlu
VİLLAGE GURİANTA THE 19TH STREET N 56 OZURGETİ/GEORGIA adresinde oturur. İş adresi:
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 17/06/2020 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
............ sanık MARIAM GAMKRELIDZE'nin eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 204/1 hükmü gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediğinden bahisle .......... yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-a maddesi gereğince müsnet suçtan BERAATİNE, ............. Adli Emanet Memurluğu'nun 2020/132 sırasında kayıtlı Giriş - Çıkış işlem formunun dosyada delil olarak saklanmasına,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 7 gün içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 26.12.2023
|Yazı İşleri Müdürü 70453
e-imzalıdır
|Hakim 266930
e-imzalıdır
Basın No: ILN01963601
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