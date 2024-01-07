TC. FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Davacı Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas OSB adına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesine göre (Değişik 4650) açılan ve aşağıda numaraları yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında; Sakarya İli Ferizli İlçesi Değirmencik Mahallesi

Dosya No: MALİK ADI VE SOYADI Mahallesi Parsel No: Kamulaş.alan (m²) 2023/1098 1-NURŞEN VURAL Doğancı 110 a. 82 p. 1.494 m2 taşınmazın 463,43 m2'lik kısmı

KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE KARŞI;

1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davaları açabileceğiniz,

2- Açılacak davalarda husumetin Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas OSB adına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltileceği,

3- 2942 sayılı kamulaştırma Yasasının 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açmanız halinde açtığınız veya yürütmenin durdurulması kararını aldığınızı belgelendirmediğiniz taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerindentaşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceğini,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin adınıza T.C. Ziraat Bankası Ferizli Şubesine yatırılacağı,

5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz ve 13.02.2024 günü Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanunu uyarıncailan olunur.

Basın No: ILN01963905

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