T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/158 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ KOCACAMİ MAHALLESİ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 132

PARSEL NO : 86

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 25.09M2

MALİKİN ADI VE SOYADI : MÜJDAT BAHADIR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/158 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/01/2024

Basın No: ILN01963743

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