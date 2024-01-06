İLAN T.C. BARTIN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2022/801 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi İstemli davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davetiye bile ikmal iade edilmiştir. Hakkınızda yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı Arslan Çavdar tarafından bir kısım davalılar aleyhine Bartın İli, Merkez İlçesi,Ulugeçitambarcı Köyü, 118 ada 14 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın ortaklar arasında satış suretiyle giderilmesine ilişkin davada;

Duruşma Günü 06/03/2024, saat:10:05'te "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelerek sulh için gerekli hazırlığı yapmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz" hususu ilanen Cemile Kara adına ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN01961728

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