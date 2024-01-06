Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1049 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1049 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi, 1 ada, 140 parsel numarasında kayıtlı, tapunun 27.039,20 m² miktarlı, Kat mülkiyeti tesisli, 42 Katlı A Bloklu 43 Katlı B Bloklu Betonarme Bina ve Arsası vasıflı ana taşınmazda kain, 181/250000 arsa paylı, A Blok, 8.Normal Kat, (288) bağımsız bölüm nolu Residencenin tamamıdır. Adres: Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4 , Maslak 42 Plaza, A Blok, 8.Normal Kat, D:(288) Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 7.800.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Kat mülkiyetine çevrilmiştir. (08/06/2016 Tarih- 6000 Yevmiye)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 10:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 10:01

04/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No:ILN01963952

#ilan.gov.tr