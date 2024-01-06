T.C.İSTANBUL ANADOLU 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90469455-2023/215-Ceza Dava Dosyası 05.01.2024

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2023/215

KARAR NO : 2023/489

KARAR TARİHİ : 25/10/2023

SUÇ : Dolandırıcılık

SANIK KİMLİĞİ : HALİL İBRAHİM ATMACA ; Mehmet ve Salete oğlu, 16/10/1988 Kadıköy d.lu, İstanbul, Pendik , Çınardere n.k. (TC Kimlik No: 48.......32)

KARAR ÖZETİ : Sanığın "Dolandırıcılık" suçundan dolayı yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında 4 yılhapis cezası, TCK 53.maddesi gereğince hak yoksunlukları ile 9.000 TL adli para cezasına hükmedilmiştir.

Adı geçen sanığa mahkeme kararıbütün aramalara rağmenkendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 05/01/2024

Basın No: ILN01963760

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