T.C.İSTANBUL ANADOLU 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90469455-2023/232-Ceza Dava Dosyası

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2023/232

KARAR NO : 2023/537

KARAR TARİHİ : 09/11/2023

SUÇ : Dolandırıcılık

SANIK KİMLİĞİ : HALİL İBRAHİM ATMACA ; Mehmet ve Salete oğlu, 16/10/1988 Kadıköy d.lu, İstanbul, Pendik , Çınardere n.k. (TC Kimlik No: 48.......32)

KARAR ÖZETİ : Sanığın "Dolandırıcılık" suçundan dolayı yapılan yargılaması sonucunda sanık hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası, TCK 53.maddesi gereğince hak yoksunlukları ile1660 TLadli para cezasına hükmedilmiştir.

Adı geçen sanığa mahkeme kararıbütün aramalara rağmenkendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 05/01/2024

Basın No: ILN01963759

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