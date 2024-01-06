T.C. İstanbul Anadolu 23. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/776 Esas

DAVALI : SERKAN ŞAHİN- Çavuşbaşı Mah Baraj Yolu Altıner Sk 10 No:5 D:5 Beykoz/ İSTANBUL

Davacı , DUYGU ŞAHİN ile Davalı , SERKAN ŞAHİN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Yasal düzenlemeler çerçevesinde adresinizin tespit edilemediği anlaşılmakla ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü: 06/06/2024 günü saat 09:50'ye bırakılmış olup; duruşmaya gelmediğiniz, gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK. 150 maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği, tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ama sunmadığınız belgeleri sunmanız/başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, verilen sürede yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza hususunun ihtarı ile Dava Dilekçesi ve duruşma günü tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/12/2023

Basın No: ILN01963577

#ilan.gov.tr