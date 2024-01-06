T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2021/484 Esas

KARAR NO : 2022/1233

5607 Sayılı Kanuna muhalefet etmeksuçundan 25/11/2022 tarih2021/484 Esas2022/1233 karar sayısı ile sanık YANA LYTOVCHENKO ( Nikolaj ve Svetlana kızı, 28/04/1993 UKRAYNA doğumlu ) hakkında 5607 Sayılı yasanın 3/1 maddesi uyarınca 2.000 TL ve 20 TL adli para cezası verilmiş sanıktüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere25/11/2022 tarihinde karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.05/01/2024

Basın No: ILN01963576

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