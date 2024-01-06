T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/88 Esas

KARAR NO : 2023/606

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan verilen beraat kararı Yusupoviç ve Rana oğlu, 1988 Türkmenistan d.lu. RAMAZAN INAYATOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 gazeteden birinde ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup ilan olunur. 04.01.2024

Basın No: ILN01963612

#ilan.gov.tr