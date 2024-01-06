İPEKYOLU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN

Omorfo Tarım Nak. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (V.N. 6420409739 isimli firma adına tescilli muhtelif tarih/sayılı serbest dolaşıma giriş beyannameleri ile ilgili olarak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'un 35. Maddesi uyarınca firmanın kanuni temsilcisi olması sebebiyle Tuncay YILDIRIM TC:16553419374 adına düzenlenen 04.01.2024 tarihli, 925599914 sayılı Ödeme Emri içeriği amme borcu bilgisi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ADI / SOYADI TC KİMLİK NO ÖDEME EMRİ TOPLAM BORÇ Tuncay YILDIRIM 16553419374 04.01.2024/92599914 238.604-TL

Basın No: ILN01963844

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