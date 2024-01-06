İPEKYOLU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN
Omorfo Tarım Nak. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (V.N. 6420409739 isimli firma adına tescilli muhtelif tarih/sayılı serbest dolaşıma giriş beyannameleri ile ilgili olarak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'un 35. Maddesi uyarınca firmanın kanuni temsilcisi olması sebebiyle Tuncay YILDIRIM TC:16553419374 adına düzenlenen 04.01.2024 tarihli, 925599914 sayılı Ödeme Emri içeriği amme borcu bilgisi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
|ADI / SOYADI
|TC KİMLİK NO
|ÖDEME EMRİ
|TOPLAM BORÇ
|Tuncay YILDIRIM
|16553419374
|04.01.2024/92599914
|238.604-TL
Basın No: ILN01963844
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